Appello del sindaco per ritrovare Giuseppe, scomparso a Milano: «Aiutateci»

Anche il sindaco di Acquaviva delle Fonti, Davide Carlucci, in campo per ritrovare Giuseppe Liuzzi, di cui non si hanno più notizie da una settimana: scomparso. Con un post sul proprio profilo Facebook, il sindaco invita, con un accorato appello, chiunque avesse notizie di Giuseppe a farsi avanti per sollevare dal dolore un'intera famiglia.



Chi è Giuseppe, scomparso a Milano

Giuseppe ha 26 anni e l'ultima volta è stato visto a Milano giovedì 12 gennaio nei pressi di Largo San Valentino, dopo essere stato derubato e aver contattato la famiglia presso il centro di accoglienza di via Sammartini 120.



Chiunque abbia informazioni o lo abbia visto può chiamare il numero 320.3389682.