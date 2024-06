Primo check up: è stanco? «Non dormo da tre giorni». Secondo esame obiettivo - più o meno - con solita e ormai consumata domanda («E il prossimo anno che fa, si candida alla Regione?»): «Farò il parlamentare europeo e mi occuperò della mia Puglia». Terzo step, l’astinenza da fascia tricolore: «Sindaco? Mi mancherà. Domani ho programmato un sopralluogo...». Insomma: le quasi 500mila preferenze alle Europee non ne intaccano l’essenza, e - almeno per ora - Antonio Decaro rimane fedele alla (sua) linea. La forza mite, l’approccio pragmatico, l’allergia a scontri frontali e polemiche velenose, la connessione sentimentale con i cittadini, le lacrime e gli abbracci, l’ostentata riluttanza alle alchimie e ai tatticismi della politica, perché per lui un cantiere cittadino vale molto di più di un congresso di partito. Prima o poi, però, l’abito del bravo amministratore di città comincerà a calzargli stretto e il nome rimbalzerà con destinazione Roma: del resto, al Sud ha rivaleggiato quasi testa a testa con Giorgia Meloni, in Puglia l’ha persino staccata. Michele Emiliano, che di Decaro è stato il primo talent scout e poi un troppo ingombrante partner, come sempre non risparmia quanto a enfasi: «Ha riunificato il Sud e il Pd». Di sicuro, Decaro ha trascinato a viva forza i dem. Il neo eurodeputato si schermisce, snocciola la buona ricetta nazionale («abbiamo puntato su temi specifici, sanità pubblica, lavoro, salario minimo») e cerca di stare sul binario: «Lavorerò come ho sempre fatto da amministratore e da presidente Anci dove ho rappresentato tutti i sindaci indipendentemente da colore politico e dimensione demografica, con impegno, con dedizione, lavorerò per i temi legati al Sud, cercando di dare anche risposte nuove a domande nuove, come fanno normalmente i sindaci». E si torna sempre lì. Intanto, Decaro si gode il bagno di folla della plebiscitaria Bari (Pd quasi al 50%), con l’ormai classica e spontanea liturgia dei baci e delle strette di mano.

Decaro, ma non ha un po’ le vertigini? Il dato va anche oltre le sue più rosee aspettative. Alla fine, qual è la ricetta? Progetto politico, credibilità personale, attenzione a temi specifici?

«Credo che i cittadini abbiano premiato il buon lavoro di questi dieci anni. Abbiamo provato a costruire un modello amministrativo di una città del Sud capace di attrarre risorse e competenze e di trasformarle in progetti per il futuro. Tante città del Mezzogiorno si sono riconosciute in questo lavoro e hanno scelto di premiarci. Sono certamente felice, ma sento forte la responsabilità di un investimento di fiducia importante che cercherò di non tradire».



Ha fatto la campagna da sindaco tra i sindaci, e da portabandiera delle esigenze degli amministratori locali. Anche questo è stato un valore aggiunto. Quanto le mancherà la fascia tricolore?

«Che mi mancherà fare il sindaco non l’ho mai nascosto. Cercherò di impegnarmi fino all’ultimo giorno in cui sarò in carica, domani abbiamo programmato un sopralluogo dove sono in corso i lavori di montaggio dei pontili su una spiaggia pubblica. Ho promesso che non dimenticherò da dove vengo e chi mi ha sempre sostenuto: la mia città certamente è in cima alla lista».



Schlein ha compattato la comunità politica del Pd, che sembra essere un partito in salute. Si riparte da qui. Ma anche dall'apporto di voi candidati, decisivi nel risultato.

«Sono orgoglioso anche perché qui e nel resto d’Italia s’è visto che la forza del Pd e dei progressisti nasce dal basso, è nel radicamento e nel rapporto col territorio. Le idee del Pd in Europa saranno anche quelle dei suoi sindaci e amministratori: è una garanzia anche per il futuro, sono passati i tempi del verticismo che non ascolta la gente, le comunità».



Una delle delusioni sono i cinque stelle: il centrosinistra è chiaramente a trazione Pd, ora. Cosa è successo, secondo lei, ai pentastellati? Un problema di proposta politica o di leadership? E cosa sarà del campo largo?

«Le elezioni europee sono elezioni proporzionali quindi la competizione tra le diverse forze esiste ed è naturale. Da domani però dobbiamo tornare tutti a valorizzare le cose che ci uniscono e non quelle che ci dividono. Il centrodestra ha dimostrato di non essere maggioranza in questo Paese e noi non possiamo farci sfuggire questa occasione».



Il centrosinistra pugliese sembrava ammaccato e ora dà segni di inattesa vitalità, con percentuali per il Pd a tratti esaltanti. È solo “l’effetto Decaro”? Contraddizioni, tensioni interne e interrogativi restano.

«Il Pd è una comunità complessa che al suo interno presenta diverse sensibilità e storie. Le contrapposizioni esistono e non le abbiamo mai nascoste. Credo però che oggi la segretaria Schlein grazie anche alla lungimiranza di Stefano Bonaccini stia facendo un ottimo lavoro di sintesi. Queste elezioni hanno dimostrato che uniti si vince».



Le inchieste a Bari, le polemiche, gli attacchi: prima lei ha avuto una reazione rabbiosa, poi ha scelto il silenzio o comunque il basso profilo. Ma, di sicuro, da un punto di vista elettorale inchieste e polemiche non l'hanno danneggiata, anzi. S'è dato una spiegazione?

«La risposta della mia comunità l’abbiamo avuta nella straordinaria partecipazione nella piazza di marzo scorso. Per il resto, come ho sempre detto, dal giorno dopo ci siamo messi a disposizione della commissione nell’unico intento di salvaguardare la città».