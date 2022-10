Decaro sbotta sui social. Insultato da un hater, risponde: «Io ho pazienza, ma vaffa...»

«Sento il bisogno irrefrenabile di dirle una cosa: vaffa...». Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, risponde a un "hater" sui social. Un uomo (forse un profilo falso?) gli scrive «sei viscido e calcolatore», lui risponde come un fiume in piena. E specifica: «Io ho tanta pazienza anche con i vigliacchi come lei», spiega nell'introduzione dell'attacco. Poi perde le staffe e manda letteralmente a quel paese il commentatore. Il pubblico dei social apprezza: "Quando ci vuole, ci vuole". Ma lo stesso uomo che aveva lanciato la discussione, la cancella poco dopo.