Anno giudiziario, i penalisti accusano: «Grave situazione sull'edilizia». Polemiche su Parco della Giustizia

La Camera penale di Bari torna a denunciare la «gravissima situazione dell'edilizia giudiziaria, che ha provocato una vera e propria deflagrazione dei problemi incidendo pesantemente, tra l'altro, sull'esercizio del diritto di difesa dei cittadini». In occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, questa mattina i penalisti baresi hanno parlato di «problema ormai endemico», pure ricordando i «due segnali chiaramente dimostrativi di una seria intenzione, da parte del Ministero, di risolvere il problema»: la nomina di un commissario straordinario «per creare in tempi ragionevoli (si è parlato del 2024) una struttura che accorpasse gli uffici giudiziari», il Parco della Giustizia nelle ex caserme dismesse Milano e Capozzi, e il trasferimento temporaneo di parte degli uffici penali nella cosiddetta seconda «Torre Telecom». «Questi binari, sui quali sembravano risplendere rassicuranti raggi di sole, si sono pian piano rivelati coperti da nuvole grigie e minacciose» ha detto il presidente della Camera penale Guglielmo Starace, spiegando che - stando al rapporto annuale sullo stato di avanzamento delle opere commissariate dal Governo tra aprile e agosto 2021- il Parco presenta delle «criticità», per esempio il reperimento di tutti in fondi necessari, che rischiano di allungare i tempi di realizzazione. Sul trasferimento, i penalisti fanno sapere che «i tempi scivolano misteriosamente sempre più in avanti, dopo l'estate 2022». «A Bari - concludono - siamo scottati per un passato di ventidue anni caratterizzato dal profondo nulla. Non ci deludete ancora».

Gli avvocati baresi: «Su Parco della Giustizia si semplifichino le procedure»

«Sul Parco della Giustizia, nonostante gli sforzi di ministero della Giustizia, sottosegretario Sisto e sindaco Decaro, la nomina del commissario straordinario e la norma speciale del decreto Infrastrutture che avevano riacceso gli entusiasmi di magistratura e avvocatura barese, da quel poco che sappiamo siamo nuovamente al cospetto di complicazioni e lungaggini burocratiche che recano grande incertezza sui tempi di realizzazione dell'opera». Lo ha detto il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari Giovanni Stefanì, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. «La pubblicazione del concorso per la progettazione prevista per lo scorso dicembre non c'è stata e, inoltre, la previsione per la partenza dei lavori è ora fissata ad agosto 2023 - dice Stefanì - . Tutto questo, oltre che i tempi estremamente dilatati per ogni step procedurale, ci fanno intendere che l'ultimazione del primo lotto entro il 2024 è pura utopia. Procedendo in tal modo, la realizzazione dei sei lotti porterà via tempi lunghissimi e inaccettabili per una comunità che soffre ormai da troppo tempo». Per questo Stefanì auspica che si possano «utilizzare le procedure semplificate che permisero al ponte Morandi di Genova, opera ben più complessa, di essere progettato e realizzato in due anni».

Il presidente Cassano: «Preoccupa il sovraffollamento del carcere di Bari»

«Preoccupa il sovraffollamento che si registra all'interno della casa circondariale di Bari che, a fronte di una capienza regolamentare di 288 posti letto, ospita 446 detenuti. È preoccupante il sovraffollamento che si registra all'interno della Casa Circondariale di Foggia che, a fronte di una capienza regolamentare di 365 posti letto, ospita 512 detenuti». È un passaggio della relazione del presidente della Corte di Appello di Bari, Franco Cassano, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. «Dall'inizio di questo anno, in otto giorni - ha ricordato Cassano - sono quattro i detenuti deceduti nel carcere foggiano, uno a seguito di aggressione, e tre perché si sono suicidati». Secondo il presidente Cassano, «si è detto efficacemente, di recente, che il carcere è il più grande fallimento sociale degli ultimi secoli, eppure è diventato l'unico farmaco che la politica è in grado di 'somministrarè, o di minacciare, per rassicurare le paure securitarie che si muovono nella società».