​Anfiteatro e campi da padel al centro Polisportivo: arrivano 2 milioni del Pnrr

Il piano nazionale di ripresa e resilienza, a Bitonto, premia ancora una volta lo sport. Finanziati 2 milioni e mezzo di euro per una storica struttura sportiva. Si tratta del centro polisportivo “Nicola Rossiello” che, già riqualificata e rinata qualche mese fa grazie a un finanziamento della Città metropolitana, oggi diventerà ancora più efficiente.

Cosa prevede il progetto

Il progetto prevede la realizzazione di tre campi da padel, un anfiteatro all’aperto e un percorso salute lungo la scarpata che porta sulla lama Balice, una zona ristoro nella zona tribuna. Saranno riqualificati il campetto da basket e la pista, sarà effettuato un relamping a led delle torri faro e sarà demolita la vecchia tribuna per costruirne una nuova. «Prima di andare via, nonostante la diffidenza di alcuni, con l’ingegnere Giampiero Di Lella non abbiamo mollato», ha detto l’ex assessore allo sport Domenico Nacci, fiero del nuovo progetto finanziato. «Quando si lavora con serietà, professionalità e dedizione, i risultati arrivano. Queste sono le risposte alla domanda chi te lo fa fare». Ma non è tutto. È prevista anche la realizzazione di un palazzetto dello sport con cinquecento posti a sedere, un nuovo corpo spogliatoi e vani depositi. «Verrà costruito dove adesso c’è il campetto di minibasket e con sforamento all’interno dell’area esterna del “Paolo Borsellino”», ha spiegato Nacci, precisando, poi, le ragioni di questa scelta.

«Ci sono vincoli paesaggistici e idrogeologici, che non consentirebbero di sopraelevare in altre parti il “Rossiello” e quindi, quella individuata, è l’unica soluzione». Una buona notizia per la città anche perché tutto questo significa che vanterà ben due palazzetti dello sport. Il primo è quello dove attualmente si trova il “Paolo Borsellino”, qui sarà realizzato un impianto con superficie coperta di due mila metri quadri e una capienza di mille posti a sedere. Potrà ospitare eventi anche diversi da quelli agonistici. La parte coperta sarà costituita da un’ampia sala destinata alla pratica sportiva, corredata di tutti i servizi necessari al suo funzionamento, che troveranno posto al di sotto delle due tribune, ai lati dell’area di gioco. A completamento della struttura ci saranno interventi di adeguamento della piscina e saranno realizzate quattro scale di emergenza negli angoli dell’edificio. Sarà oggetto di restyling anche lo stadio “Città degli Ulivi” grazie a un contributo economico del ministero, al momento, però, non si conoscono ancora i tempi di questi interventi.

