Bari, via alle assunzioni per la differenziata. Sloccato il concorso per 560 addetti

Tanto tuonò, che piovve. È stato pubblicato il bando per il tanto atteso concorso in Amiu, che permetterà all’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti di implementare l’organico ed estendere a tutta la città il servizio di raccolta differenziata porta a porta.

Decaduto lo stop ai concorsi imposto dal marzo 2020 a maggio per l’emergenza Covid-19, Amiu ha potuto concludere il procedimento avviato nel febbraio 2020 e con delibera di...

