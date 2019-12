Amazon sbarca in Puglia: è il secondo investimento più grande nel Sud Italia. «Indotto senza precedenti»

Ultimo aggiornamento: 17:07

Amazon sbarca in Puglia. E pianifica la realizzazione di un deposito di smistamento a Bitonto, in provincia di Bari . Il colosso di Jeff Bezos, Amazon appunto, continua a investire nella realizzazione di nuove infrastrutture logistiche in tutto il Paese. Nel corso del 2019 nuovi centri di distribuzione e smistamento sono stati aperti a Torrazza Piemonte, Verona, Roma Settecamini, Fiume Veneto, Arzano e Santarcangelo, il colosso online ha annunciato l'apertura di due nuovi depositi di smistamento a Bitonto (Bari) e San Giovanni Teatino (Chieti).Più che soddisfatto il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio. «L'indotto produttivo previsto, diretto e indiretto, è eccezionale, senza precedenti - evidenzia in un post su Facebook il primo cittadino - e io credo lo sarà, se saremo tutti bravi, anche per la nostra gamma di prodotti artigianali e tipici vista la potenza mediatica dell'investitore. Continuiamo a lavorare - conclude - perchè dobbiamo inaugurare delle grandi opere per tutti noi».