Sequestro di persona e minacce: padre e figlio rapinati in casa. Due arresti

Sequestrano padre e figlio in casa, li rapinano e li minacciano: due arresti. All'identità dei malviventi si è riusciti a risalire grazie alle dichiarazioni dei testimoni e ai filmati delle telecamere. I fatti risalgono a novembre 2022.

"Sequestro" lampo

Sarebbero entrati in casa delle vittime, padre e figlio di Altamura (Bari), minacciandoli e picchiandoli per rubare 220 euro in contanti, intimando loro di versare anche cento euro al mese per «non essere più disturbati». Due giovani di Altamura sono stati arrestati dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Bari. Entrambi sono accusati di sequestro di persona, rapina e tentata estorsione.

L' episodio è accaduto nel centro storico di Altamura ed è stato scoperto grazie ai controlli dei militari, scattati in seguito alla segnalazione di alcuni testimoni, che avrebbero assistito alle azioni "aggressive" dei due indagati ai danni delle vittime. I filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza presenti vicino all'abitazione, insieme al racconto dei testimoni, hanno permesso di ricostruire la dinamica della vicenda. I due arrestati sono stati portati nel carcere di Bari.