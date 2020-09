Coronavirus, istituto tecnico chiude e passa alla Dad: «Studenti contatti stretti di contagiati, prendiamo alcune precauzioni»

L’Istituto tecnico tecnologico (Itt) Nervi Galilei di Altamura, in provincia di Bari, chiude dopo una sola settimana di lezioni in presenza: si passa alla Dad, a causa del numero dei contagi in città. Una scelta fatta «in via precauzionale», ha spiegato il dirigente Vitantonio Petronella, alla luce della stretta vicinanza di alcuni studenti a casi accertati di Covid-19.

La didattica a distanza è consentita dai protocolli ministeriali per le scuole superiori e prevista anche dalle linee guida del comitato tecnico scientifico, in alternanza a quella in presenza. Gli uffici di segreteria resteranno aperti di mattina.



