Ad Altamura contagiati 7 vigili urbani, 15 operatori sanitari e 3 pazienti dell'ospedale

Numerosi contagi da coronavirus si contano in provincia di Bari, in particolare ad Altamura . Sette casi fra gli agenti della Municipale, come ha annunciato il sindaco Rosa Melodia, già in isolamento volontario. Il parlamentare della Lega, Rossano Sasso, ha chiesto al prefetto l'invio di altri uomini per presidiare il territorio.Non solo. Nell’ospedale Perinei, sempre ad Altamura, 15 unità del personale sanitario e tre pazienti sono risultati positivi al coronavirus. Il contagio sarebbe partito dal pronto soccorso: tutto il personale contagiato è già stato messo in quarantena e gli ambienti sono stati sanificati.