Altamura, centrato un 7 doppio oro da 15mila euro

10eLotto, Puglia in festa: ad Altamura (Ba) centrato un 7 doppio oro da 15 mila euro. La Puglia torna a sorridere grazie al 10eLotto: nel concorso del 10 febbraio, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Altamura, in provincia di Bari, ha centrato un 7 Doppio Oro dal valore di 15 mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 21,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 426 milioni dall'inizio dell'anno.