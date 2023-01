Armi e munizioni nascoste nel garage: due arresti

I Carabinieri di Altamura in provincia di Bari hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione illegale di armi e munizioni e ricettazione due 34enni, originari del posto e con precedenti penali, trovati in possesso di 4 pistole, 1 fucile, munizioni, un passamontagna, due auto di grossa cilindrata risultate rubate, casacche del tipo in uso alle forze di polizia, e altre cinque armi a salve e giocattolo senza tappo rosso.

I carabinieri, insospettiti da alcuni rumori provenienti da un garage, ieri mattina hanno scoperto le armi e le munizioni e trovato i due 34enni mentre si occupavano della refurtiva sottratta in alcuni esercizi commerciali e appartamenti nel centro di Altamura.