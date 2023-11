Le schiacciate dell'Antico Vinaio in Puglia? Probabilmente sì. L'indizio sui social di Tommaso Mazzanti

Una sede di "All'antico Vinaio" in Puglia? Probabilmente sì, a Bari. Il locale fiorentino, che è sbarcato anche negli Stati Uniti d'America e ha conquistato i social ormai da anni, potrebbe aprire un punto vendita nel capoluogo di regione. Il titolare, Tommaso Mazzanti, è stato in città nelle ultime ore. Ha scattato una foto ricordo con Nunzia, la signora delle orecchiette della città vecchia, e sul proprio profilo Instagram personale ha precisato che «non è stato un viaggio turistico».

Il video

Secondo indiscrezioni, l'esercizio commerciale potrebbe aprire in una delle vie centrali nelle prossime settimane. Al momento, però, non c'è nulla di concreto se non un entusiasmo dilagante sui social. Circa 16mila like per la foto di Mazzanti a Bari vecchia. Di recente l'arrivo a Napoli delle schiacciate, presentate con l'iconico "bada come la fuma", ha fatto registrare un altro successo per l'imprenditore fiorentino: anche nel regno della piazza, c'è chi fa una fila di ore per la schiacciata. Non resta che attendere novità per Bari.