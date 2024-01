Un calcio al gatto, l'animale cade nella fontana e muore. Denunciata una donna

Prende a calci un gatto facendolo cadere in una fontana e l’animale muore. La brutta storia arriva da Alberobello dove sono ormai virali alcune foto di una donna che, per uno stupido gioco, sferra una pedata ad un gatto che era raggomitolato a bordo della fontana posta proprio a pochi passi dal Municipio della Capitale dei trulli. L’animale, di nome Grey, appartenente ad una colonia felina accudita da Catia Bianco, proprietaria del bar allocato proprio sotto Palazzo di Città, non stava molto bene. Il gattino, quindi, non è riuscito ad uscire dall’acqua gelida e quando è stato ritrovato era zuppo e infreddolito. E’ deceduto qualche ora dopo tra atroci sofferenze.

Le foto sul web

Ma proprio le foto postate sui social hanno di fatto ricostruito la dinamica dell’episodio e l’autrice di questo vile gesto sarà denunciata alle autorità competenti. Tra l’altro, in uno scatto, si vede il volto compiaciuto della donna subito dopo aver sferrato il calcio al povero micio. Sui social sono già molteplici i messaggi di sdegno nei confronti dell’autrice del gesto e l’augurio che non possa passarla liscia.