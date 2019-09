Agguato a colpi di pistola, ucciso un 39enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco. E' accaduto al quartiere San Pio di Bari, ieri sera, intorno alle 21,30. All'angolo fra via Lealtà e via Tolleranza, Michele Ranieri - pregiudicato di 39 anni originario di Carbonara- è stato freddato.Sul posto personale del 118 e della Polizia di Stato. Le indagini sono state avviate dal pm di turno Lidia Giorgio.Si tratta del secondo omicidio di questo tipo in tre giorni. Martedì, a Brindisi, l'uccisione sempre a colpi d'arma da fuoco, del 19enne Giampiero Carvone.