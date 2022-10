Il racconto choc del prof: «Picchiato a scuola per una nota». Identificati gli aggressori

È stato picchiato, preso a schiaffi e spintonato per aver messo la nota a una studentessa. La storia, non di certo la prima, di violenza su un docente arriva da Bari e dal quartiere San Paolo. L'episodio è avvenuto una decina di giorni fa nell'istituto (alberghiero) Ettore Majorana di Bari. Il professor Vincenzo Amorese è stato preso a schiaffi da "due balordi" che volevano vendicare una diciassettenne a cui lui aveva inflitto una nota. A raccontare la vicenda è lo stesso docente di diritto ed economia al Corriere del Mezzogiorno. In seguito alla denuncia, indaga la Polizia di stato: secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di due ragazzi esterni all'istituto. I due sarebbero già stati identificati.

Il racconto choc: «Sono entrati a scuola e mi hanno riempito di schiaffi»

«Ho il terrore solo a pensare di poter ritornare in quella scuola dove due balordi non hanno esitato a riempirmi di schiaffi senza che io potessi spiegare nulla né difendermi, entrando impuniti a scuola e andati via come se nulla fosse accaduto» racconta il professore, che adesso non ha intenzione di tornare a scuola. E probabilmente prenderà un congedo. In due sono entrati a scuola, hanno raggiunto il primo piano e hanno messo le mani addosso al docente. L'unica sua colpa? Aver inflitto una nota. E pensare che quest'anno Amorese è rientrato in Puglia, dopo 16 anni di insegnamento al Nord. Chissà che non si sia pentito.