«Gay di m...» e gli rompono due costole: feroce aggressione in strada

Ultimo aggiornamento: 13:06

Prima gli insulti omofobi, poi l'aggressione fisica: calci e pugni sino a fargli perdere i sensi, lasciandolo sull'asfalto in una pozza di sangue. Vittima del pestaggio il 38enne Nicola De Marzo. L'uomo è finito in ospedale con una prognosi di 45 giorni. È accaduto a Bari lo scorso 11 dicembre, intorno alle 19, in un complesso residenziale in via Pezze del Sole.La vittima, come recita il referto medico e la denuncia presentata ai carabinieri, ha riportato lesioni su tutto il corpo e due costole rotte. Secondo quanto riferito ai carabinieri, due persone lo avrebbero colpito perché omosessuale. Il 38enne era andato a trovare un'amica ma è stato fermato per strada, insultato ("gay di m....") e poi picchiato. Il ragazzo ha avuto il coraggio di denunciare pubblicamente il grave episodio.