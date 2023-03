Aeroporti di Puglia: sei nuovi voli da Brindisi e Bari con Ryanair. Ecco le nuove rotte

Ryanair lancia 6 nuove rotte dagli aeroporti di Puglia e vara un piano di investimenti per 500 milioni di investimenti: sono le novità della conferenza stampa appena conclusasi a Bari. «Sarà il più grande piano operativo di sempre sul territorio della Puglia»: questa la sfida dei vertici della compagnia low cost irlandese.

I nuovi voli partiranno dalla Puglia per Breslavia, Dublino, Kaunas, Poznan, Skiathos e Venezia. Sotto i riflettori anche il nodo dellle imposte: Ryanair ha chiesto nuovamente al Comune di Brindisi di revocare la proposta di introdurre la nuova tassa di 1 euro per passeggero in partenza.