Droga, pistola e munizioni nascoste in un muretto a secco: 43enne arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Triggiano, l'accusa è di detenzione illegale di stupefacenti e di un’arma clandestina. Il 43enne di Adelfia, censurato, era in possesso di oltre 270 grammi di stupefacente di vario genere nonché di una pistola clandestina con matricola abrasa e circa 400 proiettili.

Il comportamento sospetto e l'arresto

La scorsa serata, i militari di Triggiano hanno arrestato un 43enne mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi di un terreno recintato. L'uomo ha poi estratto un borsone da un muretto a secco. I militari insospettiti dall'atteggiamento dell'uomo hanno proceduto alla perquisizione. All'interno del borsone i militari hanno trovato 86 grammi di marijuana, 85 grammi di cocaina, 81 grammi di hashish e 18 grammi di eroina oltre a materiale per il confezionamento e per la pesatura. Da una perquisizione più approfondita dell’area, è stata recuperata una pistola clandestina calibro 7,65, completa di caricatore e 5 proiettili, oltre a 190 bossoli e quasi 400 ogive del medesimo calibro.

Il 43enne è stato trasferito nel carcere di Bari in attesa della convalida dell'arresto da parte del gip.