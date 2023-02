Incidente nella notte: auto investe un 22enne che muore sul colpo. Caccia al pirata della strada

Un ragazzo di 22 anni è stato investito da un’auto lungo la strada statale 100, nel territorio comunale di Adelfia: il conducente del mezzo fugge senza prestare i soccorsi e il giovane muore quasi sul colpo.

Caccia all'auto pirata

È caccia all’auto pirata che, nella notte appena trascorsa, intorno alle 3, ha travolto un giovane di nazionalità spagnola. Il sinistro mortale si è verificato al chilometro 15+600, in direzione nord, all'altezza di Adelfia, dove il 22enne - non è ancora chiaro perché la vittima stesse camminando a piedi sulla statale in piena notte - è stato sbalzato in un volo sull’asfalto.

I soccorsi

Soccorso da alcuni automobilisti, è stato poi raggiunto dagli operatori del 118, ma il giovane è morto quasi sul colpo. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto, molto violento. Le indagini sono nelle mani dei carabinieri. I militari dell'Arma, che hanno interdetto la carreggiata nord sino a questa mattina con l'ausilio del personale Anas, hanno avviato le ricerche e allestito posti di controllo, nella speranza di rintracciare il responsabile. Al vaglio degli inquirenti, intanto, anche eventuali testimonianze, fornite dagli automobilisti di passaggio in quel momento.