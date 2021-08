Acquaviva, tenta di salire con la bici sul treno in corsa: terrore lungo i binari

La corsa dietro i vagoni che prendevano velocità, l'estremo tentativo di salire a bordo portando con sé la bicicletta. È accaduto intorno alle 9.30 nella stazione di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. A quanto si apprende, la persona che ha tentato l'impresa è rimasta ferita lievemente e ora è in ospedale per accertamenti.

I fatti

Da una prima ricostruzione dell'accaduto, sembra che l'aspirante passeggero, dopo aver attraversato i binari senza servirsi del sottopassaggio, una volta raggiunta la banchina, nel tentativo di salire a bordo con la propria bicicletta, sia rimasto ferito dal treno regionale Gioia del Colle-Bari che era già in movimento.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 per fornire i primi soccorsi e poi il ferito è stato portato in ospedale. Sono in corso accertamenti da parte di Rfi, Trenitalia e Polizia ferroviaria di Bari per stabilire la dinamica dei fatti. La circolazione ferroviaria è stata sospesa e poi rallentata per circa 3 ore. Due treni sono stati cancellati e altri quattro hanno subito rallentamenti.