L'ordinanza green contro la plastica: «Feste di compleanno, vietato lanciare palloncini e nastri colorati»

«Avvisiamo tutti i cittadini che non è più possibile lanciare palloncini al termine di festeggiamenti e in altre occasioni simili». Il messaggio, sui social, è del sindaco di Acquaviva delle Fonti (provincia di Bari) Davide Carlucci. L'ordinanza, pubblicata integralmente su Facebook, è stata approvata dalla giunta nella direzione ecologica del "plastic free". «Studi effettuati a livello internazionale - si legge nelle premesse - hanno dimostrato le conseguenze dannose dei frammenti di palloncini e nastri colorati che li trattengono abbandonati nell’ambiente. A causa dell’inquinamento e del pericolo che i palloncini pongono alla vita marina, molti Stati ne hanno vietato i lanci massivi. I frammenti di palloncini abbandonati spesso finiscono per essere ingeriti da animali marini e terrestri, organismi presenti in natura e diverse specie di uccelli, causandone irrimediabilmente il decesso».

L'ordinanza

Il Comune, quindi, ordina «il divieto di utilizzare nastri colorati e il lancio di palloncini in gomma, o materiale similare, riempiti con gas più leggeri dell’aria, e/o il loro utilizzo senza qualsiasi apposizione di un oggetto di peso sufficiente o relativa dotazione, per contrastare la capacità di sollevamento del palloncino, ciò al fine di evitare che gli stessi ricadano sul suolo terrestre sotto forma di rifiuto e/o vengano ingeriti eventualmente dagli animali causandone la morte».