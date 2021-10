Covid, troppi bambini contagiati: «Niente Halloween». Gli over 12 non contagiati sono 400mila

In Puglia sono 387.436 i cittadini over 12 non ancora vaccinati contro il Covid, con la maggiore concentrazione nella fascia 20-39 anni. È quanto emerge dal rapporto settimanale del governo. In percentuale, la fascia meno vaccinata è quella tra i 12 e 19 anni, il 21,79% non ha ricevuto nemmeno una dose; segue quella tra 30 e 39 anni con 16,78% di non vaccinati, poi quella tra 20 e 29 anni con il 14,73% di non immunizzati; tra i 40 e 49 anni manca all'appello il 13,12% dei residenti; tra 50 e 59 anni il 10,62%, mentre tra 60 e 69 anni non ha ricevuto nemmeno una dose solo il 4,38%. Nelle altre fasce la copertura è quasi totale.

L'allarme del sindaco di Acquaviva: niente feste di Halloween

«Si raccomanda vivamente di non organizzare alcun tipo di manifestazione legata ad Halloween, in quanto la maggior parte dell'attuale popolazione colpita dal virus è costituita da minorenni e vi è un'alta probabilità di un incremento della diffusione, anche in considerazione del fatto che spesso i protagonisti di tali festeggiamenti sono bambini di età inferiore a 12 anni e quindi esclusi, per il momento, dalla campagna di vaccinazione contro il Covid-19». Lo scrive Davide Carlucci, sindaco di Acquaviva delle Fonti, nel Barese, dove si registra attualmente un tasso di 118 nuovi casi alla settimana ogni 100 mila abitanti, «il dato più alto della Città metropolitana di Bari» dice Carlucci, e i casi di positività «stanno subendo un incremento esponenziale negli ultimi giorni», con 59 contagi, 23 dei quali riguardano under 12, più che raddoppiati in quattro giorni. E annuncia controlli.

Bari: sequestrati 300 accessori senza certificazione

I carabinieri del Nucleo antisofisticazione sanità di Bari, nell'ambito di controlli mirati contro la contraffazione ed il commercio illecito di giocattoli e articoli da regalo, hanno ispezionato un negozio gestito da una donna di nazionalità cinese, nel centro della città, sequestrando quasi 300 accessori per il travestimento per la festività di 'Halloween', messi in vendita, privi dell'indicazione, in lingua italiana, nell'etichetta, della composizione dell'oggetto e delle sostanze utilizzate per la produzione, quindi potenzialmente pericolosi per la salute del consumatore.La merce rinvenuta è stata sequestrata per la confisca successiva disposta dalla autorità amministrativa, mentre, alla titolare del negozio, è stata comminata