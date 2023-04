Accompagnò un complice a fare una rapina: arrestato dai carabinieri

Un uomo di 57 anni di Terlizzi (Bari) è stato arrestato dai carabinieri a Bisceglie (Barletta-Andria-Trani) per concorso in rapina aggravata. Secondo quanto accertato dalle indagini coordinate dalla Procura di Trani, il 57enne, il 15 aprile scorso, avrebbe accompagnato a Bisceglie un giovane (attualmente ricercato) che poi ha aggredito una persona alla quale ha rapinato l'auto.

Concorso in rapina

Il 57enne, che ha precedenti penali anche per rapina, avrebbe quindi contribuito - secondo gli investigatori - alla riuscita del furto. Secondo quanto accertato dalle indagini, la vittima della rapina era accanto alla sua auto quando è stata aggredita alle spalle e scaraventata contro un albero. E' stato allora che il rapinatore si è messo alla guida dell'auto della vittima per poi fuggire. A precederlo con un'altra auto c'era il 57enne che ora si trova ora in carcere a Trani. Utili alla attività investigativa sono state le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona attraverso cui i militari hanno identificato il 57enne. Le indagini proseguono per individuare chi ha materialmente compiuto la rapina.