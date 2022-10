Il prezzo dell'abito da sposa? Lo decide l'Isee. L'idea di un atelier pugliese

L'abito da sposa su misura di...Isee. Nasce a Gioia del Colle, nel Barese, un atelier che accoglie le donne che non possono permettersi un abito perché in difficoltà economiche. E a breve, nel centro d'ascolto "dal silenzio alla parola" ci sarà anche un laboratorio creativo di sartoria.

L'idea di Angela

L'idea, raccontata oggi dal Corriere del Mezzogiorno, è di Angela Antonicelli, che ha chiuso la propria attività durante il lockdown e ha deciso di donare tutti i vestiti che non aveva venduto a causa dei rinvii dei matrimoni durante la pandemia. Ha donato 50 abiti e a maggio scorso è nato "Petali di rose", l'atelier della solidarietà. Qui viene chiesto l'Isee, poi l'abito da sposa viene venduto a un prezzo contenuto, con sconti - rispetto al valore di mercato - anche del 90%. Come è possibile? Grazie alle donazioni di chi ha già vissuto il proprio giorno in bianco. E l'obiettivo del laboratorio sarà creare una vera e propria impresa.