Abbonamento Muvt in Bus365 a 20 euro, da oggi possibile acquistare i ticket: ecco come fare

A partire dalle ore 12 di oggi sarà possibile acquistare l’abbonamento annuale per il trasporto pubblico urbano al costo agevolato di 20 euro. Potranno acquistare l’abbonamento tutti i cittadini che risiedono o dimorano abitualmente nel Comune di Bari.

Muvt in Bus365 è la nuova agevolazione, voluta dall’amministrazione comunale e da Amtab, per il trasporto pubblico locale, che consente, al costo di soli 20 euro, di viaggiare su tutti i mezzi pubblici cittadini.

Come funziona

Da questa mattina alle 12, tutte le persone residenti o con dimora a Bari potranno acquistare l'abbonamento annuale al trasporto pubblico con bus a soli 20 euro. Parte oggi la promozione di Amtab e Comune di Bari per incentivare i cittadini a usare gli autobus per i spostamenti in città, lasciando l'auto a casa. Il Comune ha investito, per ora, cinque milioni di euro circa. Potranno ottenere l'agevolazione anche gli studenti di ogni ordine e grado che, pur non risiedendo o dimorando nel Comune di Bari, attestano che il proprio luogo di studio è a Bari. I cittadini minorenni potranno accedere all'agevolazione solo previa autocertificazione sottoscritta dei genitori o dei tutori legali. La misura si concluderà il 30 giugno 2024.

L'abbonamento agevolato «Muvt in bus 365» verrà rilasciato esclusivamente in formato elettronico in maniera totalmente digitalizzata e in modalità self service. Quindi, prima di acquistare l'abbonamento sarà necessario dotarsi della «Muvt card», acquistabile nelle rivendite Amtab al costo di due euro. L'abbonamento sarà attivato al momento dell'acquisto, ma sarà utilizzabile dopo 24 ore dalla conclusione dell'operazione. Gli abbonamenti saranno disponibili fino ad esaurimento delle risorse, si calcola quindi circa 21mila abbonamenti disponibili.