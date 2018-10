A soli 15 anni tenta la rapina armato di pistola giocattolo. Bloccato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rapinatore a 15 anni. Mirava alla pistola di ordinanza del vigilante e non a rapinare l'ufficio della Asl il ragazzino bloccato questa mattina nel quartiere diSanto Spirito, a Bari. Il quindicenne è giunto col volto coperto fa dalla visiera di un cappellino e da uno scaldacollo e vestito di nero. Impugnava una pistola giocattolo in ferro, simile a quella in uso alle forze dell'ordine. Al tentativo, daparte del ragazzo di sottrargli la pistola, il vigilante hareagito bloccando il quindicenne e consegnandolo ai carabinieri. In caserma si è scoperto quale era il suo vero obiettivo.