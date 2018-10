A 4 anni si allontana dalla mamma e va a casa di un amichetto. Ritrovato dopo ore di angoscia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si allontana dalla mamma e da solo, a 4 anni, raggiunge la casa di un suo amichetto. Dopo ore di angoscia, è stato ritrovato il bambino che stamani si era allontanato dopo aver lasciato la mano della mamma, in un panificio di Palo del Colle, in provincia di Bari. Per le ricerche del piccolo era scattata la mobilitazione della gente del paese e delle forze dell'ordine. E' stata la mamma del suo amichetto ad avvidìsare la madre e i carabinieri.