Nuovo decreto: seconde case, fidanzati, funerali: ecco quando si può uscire dalla propria regione (o dal Comune)

Vivere in zona rossa non vuol dire non poter uscire mai dal proprio comune o dalla propria regione. Come precisato dalle Faq del governo relative al decreto-legge del 13 marzo e al dpcm del 2 marzo, sussistono infatti una serie di motivazioni che consentono di derogare le regole sugli spostamenti. Ovvero, in linea generale, fino al 6 aprile in zona rossa si potrebbe uscire dalla propria abitazione solo «per comprovati motivi di lavoro, salute...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati