Dpcm, la sentenza che lo definisce illegittimo: «Uscire di casa è consentito»

«Uscire di casa in violazione di un Dpcm non costituisce reato». Non solo. Il Dpcm dell’8 marzo di un anno fa è «illegittimo». Perché - in sostanza - la «revoca della libertà di movimento al di fuori della propria abitazione è una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene disposta dal giudice che applica i rigidi presupposti previsti dalla legge». A stabilirlo è una sentenza del 27 gennaio del tribunale di Reggio Emilia,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati