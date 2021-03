Zona rossa nazionale a Pasqua, lockdown in tutta Italia dal 3 al 5 aprile: Regioni gialle diventano arancioni. Approvato il decreto

A Pasqua e pasquetta tutta l'Italia sarà zona rossa. E' arrivato il via libera dal consiglio dei ministri al Decreto Legge con le nuove misure anti Covid: da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno automaticamente in zona rossa. Per le festività pasquali, dal 3 al 5 aprile, le misure previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale. Sarà comunque possibile spostarsi all’interno della propria regione verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, massimo due persone.

Prima dell'ok c'era stato un vertice tra governo ed enti locali. Per l'esecutivo presenti la ministra per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini e il ministro della Salute Roberto Speranza. Presenti anche il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro e il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli. «Disponiamo di una zona rossa di carattere nazionale, naturalmente eccetto le regioni in zona bianca», aveva sottolineato Speranza.

Il coprifuoco resta invariato: si resta a casa dalle 22 alle 5. «Purtroppo siamo di fronte a numeri che impongono ulteriori restrizioni. Ma i ristori siano varati tempestivamente, in contemporanea con le misure: rischiamo altrimenti gravi tensioni sociali. Fondamentale è anche dare garanzie sulla sicurezza dei vaccini». Così il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, durante la riunione convocata dal governo sulle misure contenute nel Dl che sarà approvato in giornata. «Servirà, contestualmente con le nuove misure restrittive, accelerare per avere interventi decisi tanto sui congedi parentali quanto sui ristori. Il governo sta lavorando in questa direzione e nel decreto Sostegno, ad esempio, ci saranno anche le risorse per i congedi parentali, che saranno retroattivi», ha detto il ministro Gelmini condividendo le preoccupazioni espresse da alcuni governatori, da Bonaccini a Tesei, da Zaia a Emiliano, fino al vice presidente della Campania Bonavitacola.

Spostamenti

Ma cosa cambierà con le nuove modifiche? Ad esempio ora non viene più consentito spostarsi verso abitazioni private per far visita ad amici e parenti (neanche una sola volta al giorno). Non solo, a differenza di quanto accaduto fino a questo momento, in zona rossa chiudono anche barbieri, parrucchieri e tutte le attività che si occupano di cura della persona. Per quanto riguarda i ristoranti invece, i provvedimenti sono quelli ormai noti. Per cui serrande abbassate tutto il giorno, se non per consegne a domicilio o asporto (fino alle 18 per i bar, fino alle 22 per i ristoranti). Inoltre, anche in zona rossa, si può svolgere individualmente attività motoria ma solo all’aperto, in prossimità della propria abitazione e con obbligo di mascherina.

Locali chiusi l’asporto però è permesso

È una delle misure più impattanti sulla quotidianità pandemica degli italiani: in zona rossa bar, ristoranti e pasticcerie devono restare chiusi. Sono consentite però le consegne a domicilio e anche l’asporto. Tuttavia quest’ultimo, come prescritto dal Dpcm del 6 marzo, per i bar o tutte le attività senza cucina è vietato a partire dalle ore 18.

Lezioni da casa per gli studenti di ogni ordine

In zona rossa sono sospese tutte le attività didattiche in presenza. Le classi di ogni ordine e grado da lunedì dovranno quindi adottare la dad, eccetto che per laboratori o alunni con disabilità o bisogni educativi particolari.

Le limitazioni sono valide anche per le università, dove tutte le attività formative e curriculari, allo stesso modo, si svolgono a distanza.

Serrande giù per i negozi ok solo agli alimentari

In zona rossa restano chiusi tutti i negozi o quasi. Chiusi inoltre, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Serranda giù anche per barbieri, parrucchieri e in genere per tutti coloro che si occupano di cura della persona.

Consentito fare sport all’aperto

È consentito fare sport in forma individuale, ma solo nei pressi della propria abitazione e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. A differenza della zona arancione, in rosso vige inoltre l’obbligo di utilizzo della mascherina. Restano invece ovviamente chiuse anche palestre e piscine.

Raggiungibili le abitazioni di proprietà

Ponendo che è sempre permesso rientrare presso la propria residenza, è consentito spostarsi verso le seconde case. Come chiarito dalle Faq le si può infatti raggiungere anche in zona rossa a patto che siano disabitate, ci si sposti solo un nucleo familiare, e soprattutto si possa provare di averne titolo, affitto o proprietà, da prima del 14 gennaio. Niente affitti brevi dunque.