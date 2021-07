Green Pass, si comincia da lunedì: le regole. Zona gialla, regioni a rischio? Il nodo sono i colori

Dalla bianca alla rossa, passando per la zona gialla e l’arancione. Quattro sinora i colori per classificare le zone di rischio. Ora che si ridiscutono i criteri per entrare ed uscire dalla singola zona c’è chi propone di ridurre a tre gli scaglioni. Se ne è discusso ieri nelle riunioni tra Regioni e governo, per mettere a punto il nuovo decreto, e se ne parlerà di nuovo oggi negli incontri che serviranno per definire i nuovi criteri che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati