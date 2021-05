Il Lazio riapre dal 14 giugno. Draghi: «Tra due mesi mascherine via»

Da lunedì tutta l’Italia sarà in fascia gialla, compresa la minuscola Valle d’Aosta che era rimasta in arancione. E dal 14 giugno - se non ci saranno sorprese - il Lazio dovrebbe finire in zona bianca il che consentirà una sorta di apertura generalizzata e la fine anticipata del coprifuoco. Le due notizie, la seconda in realtà una conferma, arrivano rispettivamente dal monitoraggio settimanale del ministero della Salute e dalle previsioni...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati