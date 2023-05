Zelensky a Roma: «L'Italia è dalla parte giusta». Pranzo a Palazzo Chigi con Meloni. Mattarella: «Siamo al vostro fianco»

Zelensky a Roma. Il presidente ucraino in visita in Italia per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa. Il leader vedrà il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. E andrà da papa Francesco, nel pieno di quella «missione di pace» avviata dal Vaticano, dai contorni ancora riservati. Blindati tutti i percorsi con no fly zone e tiratori scelti. La stessa Santa Sede continua a parlare di un incontro «possibile». Zelensky concluderà la sua giornata romana con un'intervista in diretta tv alla trasmissione Porta a Porta di Bruno Vespa, poi volerà in Germania.

