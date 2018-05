CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

La Regione conferma la venuta del commissario europeo alla Salute, Vytenis Andriukaitis, per le prossime settimane. Non solo. L’assessorato alle Risorse agroalimentari sta lavorando per far venire in Puglia anche il commissario Ue all’Agricoltura, Phil Hogan. «L’idea è questa - fa sapere l’assessore Leonardo Di Gioia - lo abbiamo invitato per proporgli un “piano xylella” che vada oltre agli strumenti utilizzati finora». Detto in parole povere, l’obiettivo è farsi assegnare ulteriori risorse in modo da rendere economicamente più pesante la misura 4.1C, destinata esclusivamente al batterio, in maniera che chi ha subito danni possa ricostituire al più presto il patrimonio andato perduto.«Purtroppo siamo in presenza di un’infezione che non ha precedenti - ribadisce Di Gioia -. La xylella intacca in maniera significativa non solo la capacità produttiva ma anche la bellezza paesaggistica di un territorio che vive anche di un suo rapporto tra l’ulivo e il mare, tra la terra e il mare. Per quanto riguarda le attività da porre in essere, è di tutta evidenza che noi abbiamo cercato di attenerci a ciò che la scienza e la ricerca hanno potuto, fino a questo momento, indicarci come direzione di marcia, e devo dire ben poco. Se vogliamo metterla da un punto di vista molto pratico, non esistono rimedi, esistono dei palliativi che consistono nelle buone pratiche agronomiche, ma ad oggi nessun centro di ricerca nazionale ed internazionale è stato in grado di indicare soluzioni».Quindi, allo stato attuale non c’è cura, motivo per cui l’Ue insiste con le misure da quarantena, ovvero abbattimenti di alberi infetti e nella zona cuscinetto anche di piante sane nel raggio dei cento metri da quelle malate. Ma i tagli vanno a rilento, ed allora Andriukaitis verrà in Puglia per verificare di persona lo stato dell’arte della batteriosi, ma soprattutto per disporre - idea peraltro già ventilata in passato - un innalzamento della fascia cuscinetto da 20 a 30 chilometri, spostando così il confine fino a raggiungere il Barese, ma anche l’area del Metaponto, in Basilicata. Nessuno ne parla, ma il rischio sostanzialmente è questo.Dal canto suo la Regione Puglia giustifica il ritardo degli abbattimenti attribuendo la colpa ai moltissimi vincoli che hanno fermato e fermano ancora le ruspe.