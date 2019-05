Silver King, wrestler 51enne muore sul ring: il pubblico inizialmente non ci ha creduto

Some people are f@#$ing idiots 🙈 The 51-year-old former WCW wrestler César Barrón aka Silver King has died after collapsing during a fight in London. Rest in peace. pic.twitter.com/BvF8hEYdL7





Secondo i media messicani, Barron ha avuto un attacco cardiaco. Il wrestler era sul ring al Roundhouse di Camden quando è caduto a terra durane il match.







Alcuni spettatori hanno detto che inizialmente sembrava che la scena facesse parte dello show. Ma Barron è rimasto a terra nonostante gli sforzi dell'arbitro di rianimarlo, e altre persone sono salite sul ring per soccorrerlo. Lo spettacolo è stato inizialmente sospeso, ma poi lo speaker ha chiesto al pubblico di lasciare la sala.

Cesar Barron (51) was performing at the Roundhouse in Camden when he reportedly fell to the canvas. It is suspected he died of a heart attack. A fellow Mexican wrestler paid tribute to his "great rival", saying: "He went... https://t.co/iDxLCh1eQc