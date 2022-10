Whatsapp down: migliaia di segnalazioni. Funzionano invece Instagram e Facebook

Impossibile comunicare. Inutile cercare in casa il punto in cui il cellulare prende meglio. Whatsapp è in down temporaneo: il sistema di messaggi Meta non funziona da questa mattina intorno alle 8.30 bloccando la comunicazione e l'invio di file tra gli utenti.

Il malfunzionamento del sistema di messaggistica è iniziato questa mattina e già numerose sono le segnalazioni arrivate su Downdetector, la piattaforma specializzata che raccoglie e comunica i problemi su vari siti e applicazioni. Non è la prima volta che capita e già nel pomeriggio di ieri si era verificato un mal funzionamento.

Un "down" di cui ancora non sono chiare le dimensioni, se locali o globali, sul sito Downdetector che monitora i disservizi stanno però crescendo le segnalazioni. Il servizio di messaggistica sembra essere offline, anche nella versione desktop, e funziona a macchia di leopardo.

Gli altri servizi di Meta (come Facebook e Instagram) sembrano invece funzionare correttamente. Come di consueto su Twitter ci sono messaggi con l'hashtag #Whatsappdown.