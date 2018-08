WhatsApp per Android, da novembre foto e video saranno eliminati: ecco come salvarli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Usatesu uno smartphone con sistema operativo? Ci sono delle novità importanti per voi, che non potete assolutamente ignorare.Gli sviluppatori dell'app di messaggistica istantanea, in un post sul blog ufficiale , hanno confermato che le copie di sicurezza di WhatsApp non occuperanno più spazio sua partire dal prossimo 12 novembre. L'accordo tra Google e WhatsApp permetterà agli utentidi trasferire foto, video e altri media anche attraverso altri dispositivi, nel caso in cui si iniziasse ad utilizzare un altro smartphone, con lo stesso sistema operativo.Ad ogni modo,ha consigliato agli utenti di aggiornare la copia di backup prima del 12 novembre, per evitare di perdere foto e video. Una cosa è certa: senza fare, i file più 'vecchi' di un anno saranno eliminati. Va ricordato che con WhatsApp è possibile anche impostare la copia di backup in automatico, con una determinata periodicità, ma si può fare anche in modo manuale.Salvare gli archivi delle chat è molto semplice: se utilizzate WhatsApp, accertatevi di essere connessi ad una buona rete wi-fi, poi andate su Impostazioni --> Chat --> Backup delle chat --> Backup su Google Drive (per impostarne la periodicità). Per completare il backup, infine, basta cliccare sul pulsante verde con la scritta 'Esegui backup' in bianco.