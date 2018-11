Kenya, rapita Silvia Romano volontaria italiana di 23 anni in un attacco ad un mercato a 80 chilometri da Malindi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unaanni di nome Silvia Romano è stata rapita ieri sera in, in un attacco ad un mercato a Chakama, a circa 80 chilometri ad ovest da Malindi. L'attacco sarebbe avvenuto intorno alle 20 di ieri sera: lo ha reso noto il capo della polizia kenyotaspecificando che nell'attacco sono stati feriti 5 bambini.La ragazza italiana lavora per un'organizzazione di assistenza marchigiana che opera nella contea di Kilifi, nella regione di Malindi. Durante l'attacco gli uomini «hanno sparato all'impazzata» prima di prelevare la volontaria. Si parla di diverse persone ferite e ricoverate in ospedale, riporta il sito della Bbc., presidente della onlus marchigianaper cui lavora la cooperante rapita, ha detto all'agenzia Ansa che la 23enne è di Milano. Per il momento ha spiegato di non potere rendere nota l'identità della ragazza, anche se sui social network comincia a girare il nome della ragazza.«Il rapimento della volontaria italiana 23enne è avvenuto in una parte del Kenya dove non ci sono centri commerciali, al massimo un negozietto dove si vendono fagioli e dove soprattutto non succede mai niente del genere», ha spiegato Sora. «A quanto ci hanno raccontato le persone che abitano nel villaggio - ha aggiunto - sono arrivati quattro-cinque individui armati che hanno lanciato un petardo, facendo sollevare la sabbia e hanno sparato più volte. Poi sono andati, a colpo sicuro, nella casa dove era la nostra volontaria, probabilmente perché lì sapevano che c'era una italiana, anche se non so spiegarmi il motivo di quello che è successo. In quel momento era da sola, perché altri erano partiti e altri ancora arriveranno nei prossimi giorni»Secondo il quotidiano locale The Nation l'attacco sarebbe stato portato da 80 «uomini armati in modo pesante» che hanno attaccato il mercato sparando in aria; lo stesso quotidiano precisa che si ritiene che il commando appartenga alle milizie di Al-Shabaab.Scrive The Nation «Poi hanno rapito la giovane donna italiana che lavora come volontaria nell'area», riportano ancora fonti locali specificando che la connazionale è stata prelevata nella casa da lei affittata nella zona commerciale di Chakama. Quando è arrivata la polizia sul luogo gli armati avevano già attraversato il fiume Galana, racconta ancora il testimone dell'attacco in cui sono rimaste ferite cinque persone».