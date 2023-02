​«Vivere a 27 anni con 750 euro al mese? Non accettiamo più!», lo sfogo dell'ingegnera Ornela Casassa è virale​

«Ma io a 27 anni devo vivere con 750 euro (ndr, al mese)? Non mi ci pago l’affitto, io non ci vivo. Per questo ho detto no». Sono queste le parole della giovane ingegnera edile Ornela Casassa contro il lavoro sottopagato. Lo sfogo è stato filmato dalla consigliera regionale ligure Selena Candia e poi condiviso sul suo profilo Tiktok.

​«Vivere a 27 anni con 750 euro al mese? Non accettiamo più!», il video

“Dobbiamo smettere di accettare paghe da fame. E la sinistra deve far capire che dobbiamo smettere di abbassare l’asticella”, ha proseguito la giovane durante l'incontro. Il video è stato ripreso su TikTok sul profilo della consigliera Candia, che si occupa di progetti europei e ricerca in urbanistica. Ed è inoltre laureata in architettura ed ingegneria.

Chi è Ornela Casassa

Stando al profilo Linkedin, Ornela Casassa ha avuto esperienza di disegnatrice presso la Matco S.r.l. dal novembre 2019 all'agosto 2020, a Genova. In particolare ha avuto esperienza nel campo della progettazione architettonica di infrastrutture sanitarie e ospedaliere a livello preliminare e definitivo. L'ultimo lavoro, invece, è per la Ricci Engineering S.r.l., per cui è ancora attiva. Di cosa si occupa? Della realizzazione di pratiche Superbonus 110% di villette mono e plurifamiliari, a livello definitivo ed esecutivo. Modellazione energetica di edifici e progettazione di impianti termici, realizzazione di tavole grafiche, redazione di APE, valutazioni tecnico economiche e redazione di computi metrici.