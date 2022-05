Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini, nuova rissa al Maurizio Costanzo Show: il critico d'arte finisce a terra

Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini sono venuti alle mani al Maurizio Costanzo Show. La rissa stamattina, durante le registrazioni della puntata, al Teatro Parioli di Roma. Lo rivela Dagospia, che pubblica anche alcune foto dei concitati momenti di tensione sul palco. Secondo quanto ricostruito, Sgarbi sarebbe addirittura finito a terra dopo uno spintone di Mughini. Dagli scatti pubblicati, è possibile scorgere una Iva Zanicchi impietrita e il giornalista Giuseppe Cruciani che cerca di separare i due contendenti.

CANDELA FLASH - AL 'COSTANZO SHOW' RISSA TRA SGARBI E MUGHINI! https://t.co/8db3P7yrKY pic.twitter.com/T3195qD9ns — Dagospia (@_DAGOSPIA_) May 3, 2022

La rissa fra Sgarbi e Mughini

TvBlog scende nei dettagli e spiega: «A scatenare lo scontro sarebbe stato un dibattito sulla Russia, con i due che avrebbero assunto fin da subito posizioni agli antipodi. Da quanto ci risulta, Sgarbi sarebbe addirittura caduto a terra». Non è la prima volta che Sgarbi e Mughini vengono alle mani: nel 2019, negli studi di Stasera Italia, i due finirono per litigare pesantemente a causa del governo Conte. Non è chiaro se la rissa verrà mostrata anche in tv, su Canale 5, oppure la trasmissione di Maurizio Costanzo (giunta alla 40esima edizione) deciderà di tagliare la scena.