Emanuele Filiberto di Savoia: «Abdicherò in favore di mia figlia». Chi è Vittoria, la regina di un trono (italiano) che non c'è

Il trono, ipotetico, le era stato regalato dal nonno esattamente tre anni fa in occasione del suo 16esimo compleanno: Vittorio Emanuele glielo concesse con un decreto formale che ha eliminato la Legge Salica, che per secoli ha limitato la successione al trono ai soli eredi maschi. Oggi suo padre, Emanuele Filiberto di Savoia, lo ha dichiarato ufficialmente: «Abidcherò in favore di mia figlia. Sono certo che farà meglio di me. Tra poco, in Europa, ci saranno più regine che re». E così Vittoria di Savoia, 19 anni, sarà la prima principessa Savoia a capo della dinastia e di un trono, quello italiano, che in realtà non esiste ma come tale ha già rappresentato la famiglia reale ai funerali di papa Benedetto XVI. «Il miglior regalo che il nonno potesse farmi», ha dichiarato la principessa qualche anno fa.

La principessa

Ma chi è la principessa Vittoria? La primogenita di Emanuele Filiberto di Savoia e dell'attrice francese Clotilde Courau ha 19 anni.

Nata a Ginevra è la pronipote dell’ultimo re d’Italia Umberto II (che ha regnato solo 33 giorni). Studia in Inghilterra, Storia dell’Arte e Scienze Politiche. «È sensibile e intelligente, aperta - così la decsrive papà Emanuele Filiberto - Ama molto il contatto umano, si preoccupa di ciò che vede intorno a lei. Appena è scoppiata la Guerra in Ucraina è immediatamente partita con la Croce Rossa per portare aiuti».

Il titolo

Da qualche anno la sua posizione è cambiata perché è stata insignita dal nonno Vittorio Emanuele nel 2020 del titolo di erede al trono d’Italia, anche se il nostro Paese non è più una monarchia e lei non potrà certo diventare regina, ma in ogni caso continua a usare il titolo di principessa (uno dei tanti, tra cui Marchesa d’Ivrea e Principessa di Carignano), come il padre. Ha fatto comunque la storia perché in teoria è la prima principessa Savoia a capo della dinastia e come tale, ad esempio, ha rappresentato la famiglia reale ai funerali di papa Benedetto XVI. Quando il padre abdicherà, sarà comunque lei a presenziare agli impegni dei nobili europei a cui verrà invitato il suo casato. Quando, nel 2020, il nonno ha cambiato la legge salica (che prevede la successione al trono solo per gli eredi maschi) a suo favore, Vittoria ha definito al New York Times l’Italia come un paese «non molto progressista», ma che forse potranno abituarsi all’idea di una regina.

La carriera da modella

Ma Vittoria, più che alla corona, pensa a una carriera di modella/influencer, il sogno è quello di diventare stilista e ha più di 77 mila follower su Instagram. Il mondo della moda è il suo mondo. Lavora come modella per diversi brand e sta assumendo un ruolo sempre più visibile all’interno dei social in veste di influencer.