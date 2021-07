Puglia, i contagi non calano più. L'immunologa: «Vaccini indispensabili»

Se il virus la scorsa estate sembrava essere andato in vacanza, probabilmente a causa di un severo lockdown, la bella stagione 2021 si presenta diversamente. Anche in Puglia. I contagi non calano, le vaccinazioni procedono anche se con riprogrammazioni per gli under 30, la variante Delta continua a far tenere alta l'attenzione. I numeri del bollettino, d'altra parte, parlano chiaro: ieri 15 casi positivi, domenica erano stati 25, sabato 47,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati