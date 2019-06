Aggredita e violentata in strada, poi la scoperta choc: lo stupratore era suo figlio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È statain strada da dietro e: unaorribile, vittima una donna di 50 anni, trascinata via con la forza lontana dai passanti e stuprata in un luogo isolato. Ma non poteva immaginare, quella donna, che l’autore dell’aggressione non fosse certo un uomo qualunque, ma addirittura suoUna storia terribile, avvenuta venerdì scorso nel tardo pomeriggio in Sudafrica, precisamente a Mboya, vicino a Willowvale, nella provincia del Capo orientale: è stato durante la violenza che la donna si è accorta che lo stupratore era suo figlio, unpoi rintracciato e arrestato.«La vittima ha raccontato di aver sentito dei passi dietro di lei mentre tornava a casa», ha detto il portavoce della polizia locale Jackson Manatha: «Ha continuato a camminare, finché questa persona non l’ha afferrata da dietro e trascinata in un posto lontano dove l’ha violentata». Il 28enne comparirà in Tribunale nelle prossime ore, con l’accusa di violenza sessuale.