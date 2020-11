​Vienna, attacco in sei punti della città: «Quattro morti e molti feriti, ucciso terrorista simpatizzante dell'Isis». Attentatori in fuga

Notte di terrore nel cuore di Vienna dove un commando armato ha sferrato attentati coordinati in almeno sei punti della capitale austriaca, compresa la zona della sinagoga. È di cinque morti il bilancio dell'atto terroristico (quattro civili uccisi più uno degli attentatori), con molti feriti: cinque persone sono ricoverate in ospedale e sono in pericolo di vita, tutte sono state colpite da colpi di arma da fuoco. Il bilancio ufficiale è stato diffuso dal ministro degli Interni austriaco Karl Nehammer nel corso di una conferenza stampa questa mattina. Non sono state fornite le generalità delle vittime. La polizia ha quindi confermato di aver ucciso uno degli attentatori. Gli inquirenti austriaci ritengono che gli attentatori di Vienna potrebbero essere almeno quattro. Lo riferiscono i media tedeschi fra cui Ntv. Oggi a Vienna le scuole rimarranno chiuse.

Poliziotto ferito

Un poliziotto è rimasto ferito in uno scontro a fuoco con un attentatore ed è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Un killer «pesantemente armato» è stato ucciso dalla polizia, mentre «almeno uno è ancora in fuga».

Vienna, i testimoni: «Colpivano la gente a caso, sembravano dei pazzi. Ma sapevano dove andare»

«Attacco da un terrorista islamico»

«Una persona radicalizzata», un simpatizzante dello Stato Islamico (Isis). Così il ministro degli Interni austriaco Karl Nehammer ha definito l'uomo che ha condotto l'attacco nella notte a Vienna e di cui si hanno notizie, considerato che altri risultano in fuga. Nel corso di una conferenza stampa questa mattina, Nehammer ha affermato che «abbiamo subito un attacco da un terrorista islamico». «Era armato con una cintura esplosiva, austriaco, e aveva con sé una borsa con munizioni. È stato ucciso dalla polizia, ha aggiunto.

«La cintura esplosiva era falsa»

La cintura esplosiva con la quale è stato trovato l'attentatore ucciso ieri sera a Vienna «era un falso». Lo ha dichiarato il capo della polizia austriaca Gerhard Puerstr nel corso di una conferenza stampa a Vienna. «L'attentatore è stato neutralizzato alle 20.09», ha proseguito, spiegando che «le unità di pronto intervento sono entrate in azione velocemente e la fase caotica dopo gli attentati è durata molto poco».

Vienna in massima allerta

Vienna resta «in stato di massima allerta» il giorno dopo l'attacco subito ieri sera, dove almeno tre civili hanno perso la vita e 15 persone risultano ferite, tra cui un agente di polizia. Alcuni feriti versano in gravi condizioni. La polizia austriaca ritiene che «ci siano altri terroristi coinvolti» nell'attacco nella capitale austriaca, oltre a quello ucciso, e che siano attualmente in fuga. «Non si può escludere che ci siano altri attentatori», ha detto il ministro degli Interni austriaco Karl Nehammer in conferenza stampa.

Il cancelliere Kurz parlerà alla nazione

Dopo l'attentato di ieri sera a Vienna, oggi il governo austriaco si riunirà in una seduta speciale e il cancelliere Sebastian Kurz si rivolgerà alla nazione con un discorso. Il ministro dell'Interno Karl Nehammer ha assicurato che gli inquirenti faranno di tutto per «chiarire il più velocemente possibile» l'accaduto.

L'esercito presidia il centro di Vienna

L'esercito ha inviato uomini a sostegno della forze di polizia: soldati presidiano i luoghi sensibili della città. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha parlato di «un attacco terroristico disgustoso» e non ha escluso il «movente antisemita», aggiungendo che l'Austria non si lascerà intimidire dal terrorismo.

Sparatoria vicino alla sinagoga

Il colpo sarebbe stato esploso da uno degli attentatori da un'arma da fuoco «a canna lunga», come comunicato dal ministero degli interni. Fin dai primi momenti dopo le sparatorie elicotteri della polizia hanno cominciato a sorvolare l'area intorno alla sinagoga che è stata subito recintata. Ed è scattata un'imponente operazione delle forze speciali che in tarda serata era ancora in corso. Il ministro degli interni austriaco Karl Nehammer ha rivolto ai viennesi un appello: «Restate a casa».

Anche la comunità ebraica ha invitato a non lasciare le proprie abitazioni e a non indossare la kippah. Sui social, per tutta la sera, si sono rincorse ricostruzione di quanto accaduto rese possibili da tante testimonianze e video pubblicati da cittadini che si trovavano nell'area presa di mira dai terroristi. Con foto e alcuni video, girati dalle finestre degli edifici affacciati sulla sena dell'attacco che hanno mostrato, ancora una volta, il terrore nel cuore dell'Europa.​

«Gli attentatori, partendo dalla Seitenstettengasse (nei pressi della sinagoga, ndr), hanno iniziato a sparare a caso nei vicini locali», ha detto il sindaco di Vienna Michael Ludwig alla tv Orf. Da lì si sono spostati in altre zone del centro, lasciando una scia di sangue.

Secondo il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, «un movente antisemita per il momento non può essere escluso, anche alla luce del luogo dal quale l'attacco è partito», cioè nei pressi della sinagoga di Vienna. «Stiamo attraversando tempi difficili nella nostra Repubblica. Vorrei ringraziare tutti i servizi di emergenza che rischiano la vita, soprattutto oggi per la nostra sicurezza. La nostra polizia intraprenderà un'azione decisiva contro gli autori di questo orribile attacco terroristico», ha scritto in un tweet.

Il presidente austriaco Alexander Van der Bellen si è detto «profondamente colpito». «I nostri pensieri vanno alle vittime, ai feriti e ai loro parenti», ha scritto su Twitter. «Difenderemo con tutti i mezzi la nostra libertà e democrazia».

«Sono scioccata e rattristata dal brutale attacco che ha avuto luogo a Vienna. Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime e al popolo austriaco. L'Europa dà la piena solidarietà all'Austria. Siamo più forti dell'odio e del terrore». Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

La condanna della Ue: atto codardo

«L'Europa condanna con forza questo atto codardo che viola la vita e i nostri valori umani. I miei pensieri sono con le vittime e la gente di Vienna sulla scia dell'orribile attacco di stasera. Siamo con l'Austria». Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

«Ferma condanna dell'attentato che questa sera ha colpito la città di Vienna. Non c'è spazio per l'odio e la violenza nella nostra casa comune europea. Vicinanza al popolo austriaco, ai familiari delle vittime e ai feriti», scrive su twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «L'Italia è vicina al popolo e al governo austriaco. Condanniamo con fermezza la barbarie terroristica», scrive la Farnesina.

Ferma condanna dell’attentato che questa sera ha colpito la città di #Vienna. Non c’è spazio per l’odio e la violenza nella nostra casa comune europea. Vicinanza al popolo austriaco, ai familiari delle vittime e ai feriti. — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) November 2, 2020

«Noi francesi condividiamo lo choc e il dolore del popolo austriaco colpito stasera da un attentato nel cuore della capitale. Dopo la Francia, viene attaccato un Paese amico. È la nostra Europa. I nostri nemici devono sapere con chi hanno a che fare. Non ci arrenderemo». Lo scrive su Twitter, in francese e in tedesco, il presidente Emmanuel Macron mentre l'attacco a Vienna è ancora in corso.

«Seguiamo le informazioni che arrivano da Vienna in una notte di dolore per un nuovo attacco senza senso. L'odio non piegherà le nostre società. L'Europa è ferma contro il terrorismo. Il nostro affetto va alle famiglie delle vittime e la nostra solidarietà al popolo austriaco», recita un tweet del premier spagnolo, Pedro Sanchez.

