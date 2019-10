Castrogiovanni choc a Verissimo. Il rugbista rivela: «I medici dissero: hai sei mesi di vita»

Martin Castrogiovanni, ha confesstao il suo segreto a Verissimo: «Mi hanno dato sei mesi di vita». L'ex rugbista argentino, concorrente di Amici Celebrities e volto di Tu si que vales si è raccontato nel salotto di Silvia Toffanin. Castrogiovanni, dopo aver ripercorso la sua vita di successi sportivi, ha poi svelato un momento particolarmente doloroso della sua vita. «Nel 2015 ero in Inghilterra - ha detto l'ex rugbista - e ho iniziato ad avere mal di schiena. I medici mi hanno dato sei mesi di vita. Temevano che avessi un male maligno che avesse preso il nervo del piede. Mi hanno operato, ma per fortuna non era maligno e non aveva preso tutto il nervo. Dopo un mese, ero di nuovo in campo In cocnlusione Castrogiovanni ha detto: «Non parlo mai di questa cosa, per rispetto di chi sta lottando per questa malattia».

