Variante indiana, nuovi arrivi a Fiumicino. Allerta anche a Focene. E scoppia il caso dei lavoratori impiegati nei campi

Ancora un volo in arrivo oggi pomeriggio dall’India a Fiumicino, e domani è previsto l’atterraggio di un altro aereo partito da Nuova Delhi. Nonostante lo stop ai voli di linea, continua il rientro in Italia dei cittadini provenienti dal Paese asiatico dove si è sviluppata la pericolosa variante del virus. Mentre proprio nel territorio di Fiumicino scoppia il caso degli indiani Sikh impiegati come manodopera nei campi di Maccarese: diverse...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati