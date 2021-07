Variante Delta in Italia, quattro Regioni a rischio zona gialla. Il documento (riservato) del governo: 10.000 casi al giorno entro fine agosto

La parola d'ordine è prudenza. La corsa della variante Delta in Gran Bretagna, nelle isole spagnole, in Portogallo, in Francia, sta allarmando anche l'Italia, dove alcune regioni rischiano di vedersi imporre nuove limitazioni, passando da zona bianca a gialla. L’avanzare dei contagi allarma gli scienziati e preoccupa il governo, che guarda al resto d’Europa e cerca di utilizzare al meglio il vantaggio temporale di circa due mesi rispetto agli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati