Vaccini, quanto dura l'immunità? Ecco tutte quello che sappiamo

A quasi sei mesi dalla prima dose di vaccino, medici ed esperti si stanno chiedendo se sia necessario fare la terza dose o comunque un richiamo dei vaccini anti-Covid19. La questione è delicata non solo per lo sforzo necessario a vaccinare nuovamente quanti hanno già finito il ciclo completo a gennaio (ad esempio i sanitari che hanno ricevuto entrambe le dosi di Pfizer nei primi due mesi dell'anno), ma anche per quel che riguarda le...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati