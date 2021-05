Vaccino Pfizer per adolescenti, efficace al 100% ed effetti collaterali lievi: gli studi. Ecco perché farlo

La vaccinazione anticovid per gli adolescenti è sicura ed efficace. Dopo l’approvazione dell’agenzia europea del farmaco (Ema) del vaccino Pfizer per la fascia di età tra i 12 e i 15 anni, cresce la preoccupazione tra i genitori di un possibile rischio di effetti avversi legati ad un farmaco che ancora in tanti ritengono non necessario somministrare ai più piccoli. E invece, il medicinale anticovid non solo ha dimostrato un grado di sicurezza...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati